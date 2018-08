L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’annegamento dopo la caduta nel canale.

Ritrovato il cadavere dell’anziano scomparso a Corbetta

È stato purtroppo ritrovato cadavere Giuseppe Croci, classe 1941, all’anagrafe residente in via Simone da Corbetta al numero civico 38. La scomparsa è avvenuta ieri, 15 agosto, nel tardo pomeriggio. Per tutto il giorno Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri sono stati impegnati nelle ricerche, concentratesi lungo il canale Villoresi all’altezza di via Tobagi. Li, infatti, testimoni lo avevano visto per l’ultima volta nel pomeriggio di Ferragosto. Le unità speciali, intervenute sia con mezzi di terra che di aria, lo hanno ritrovato attorno alle 18 di giovedì 16 agosto nel canale Villoresi all’altezza di via Europa. Il cadavere è riaffiorato dopo che il corso d’acqua è stato prosciugato. Il punto del ritrovamento, poco prima del cimitero, davanti al capannone agricolo. Il corpo non presentava, stando al racconto dei testimoni, ferite tali da poter ipotizzare una morte per ferite da taglio o da sparo. Mentre si lavorava sul campo, in Centrale erano impegnati anche gli agenti della Polizia Locale. Questi, infatti, si sono divisi i compiti: un agente ha visionato tutte le telecamere mentre altri ricevevano le segnalazioni da parte dei cittadini venuti a conoscenza dell’accaduto da i vari post su Facebook. L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’annegamento dopo la caduta nel canale. Solo l’autopsia potrà fare maggior chiarezza. Resta il cordoglio dei e per i famigliari.