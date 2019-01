Ritrovato l’anziano scomparso il 3 gennaio da Nova Milanese. Era vicino a un fiume poco distante dall’auto ritrovata in una piazzola di sosta dell’autostrada A1 in provincia di Piacenza.

Il 72enne scomparso ieril’altro da Nova Milanese è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi. Dopo aver rinvenuto la sua auto in una piazzola di sosta dell’autostrada A1 nei presi di Pontenure i soccorritori con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del fuoco di Bologna sono riusciti ad individuare l’anziano sul greto nel fiume Nure, a poca distanza dall’autostrada. L’uomo era vivo ma in gravi condizioni, probabilmente anche a causa del freddo patito in queste notti. Sul posto anche carabinieri, 118 e eliambulanza con la quale il 72enne novese è stato trasportato all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I famigliari dell’anziano hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo, anche se resta le preoccupazioni per la salute del 72enne. Ancora da chiarire il motivo per cui si è allontanato dall’abitazione senza una meta precisa e senza soldi e documenti.