Il corpo di Dino Fariselli è stato ritrovato stamattina dalla Polizia

Riconosciuti dai famigliari gli abiti e gli scarponi di Dino Fariselli

E’ stato ritrovato nella mattina di oggi dalla Polizia, che stava effettuando un normale controllo dei boschi, il corpo di Dino Fariselli il pensionato di Rho scomparso lo scorso 27 settembre mentre andava a funghi all’Alpe Blitz di Craveggia. I famigliari giunti sul posto da Rho hanno riconosciuto gli abiti e gli scarponi dell’uomo. Il corpo di Dino, 68 anni, è stato ritrovato in non perfette condizioni dopo il decesso avvenuto sei mesi fa, ma gli indumenti erano ancora in buono stato. I famigliari, chiamati in valle dalla Polizia provinciale, hanno confermato che si tratta di quelli indossati dall’uomo il giorno della sua scomparsa.

La salma dell’uomo a disposizione del Magistrato

Il corpo del pensionato, trovato nella Valle degli Orti nel Comune di Re dagli agenti della Polizia provinciale è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se eseguire altri esami sul cadavere.

Scomparso mentre cercava funghi

Il 78enne di Rho, era disperso da giovedì 27 settembre. L’uomo, in compagnia del figlio e di un amico, si era recato a Santa Maria Maggiore per cercare funghi nella zona di partenza delle escursioni Vasca-Blitz. Intorno alle 14.30 aveva lasciato il gruppo per raggiungere l’auto e riposarsi un po’ prima del ritorno in città. Ma quando il figlio e l’amico erano arrivati al posteggio di lui non c’era più traccia