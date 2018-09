Rivolta in carcere a Busto Arsizio, Lara Comi (FI-PPE) a confronto con gli agenti di Polizia Penitenziaria nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre.

Rivolta in carcere a Busto: interviene la Comi

Nel pomeriggio di lunedì 1 ottbre, Lara Comi, europarlamentare di Saronno in quota Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, sarà in visita alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, per confrontarsi con il direttore, gli agenti di Polizia Penitenziaria e le organizzazioni sindacali, a seguito della “rivolta” che tre giorni fa ha costretto alcuni agenti a farsi medicare in ospedale per contusioni e ustioni.

“Episodio grave e preoccupante”

“L’episodio di qualche giorno fa al carcere di Busto Arsizio è estremamente grave e preoccupante – afferma Lara Comi – dalla Sicilia, dove ero in missione con il Gruppo PPE al Parlamento europeo per affrontare il tema dell’immigrazione e dell’asilo, ho fatto immediatamente pervenire la mia solidarietà agli agenti coinvolti. Non solo, ho concordato con il direttore della Casa Circondariale Orazio Sorrentini e con la comandante della Polizia Penitenziaria Rossella Panaro una visita nella struttura di via per Cassano e un incontro faccia a faccia con gli agenti di polizia penitenziaria e con i loro rappresentanti sindacali. Gli agenti meritano non solo solidarietà di rito ma soprattutto risposte concrete ai problemi ormai annosi di sovraffollamento della struttura e di carenza di personale”.