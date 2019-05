Rocambolesco incidente nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio 2019.

Rocambolesco incidente a San Vittore Olona

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio, intorno alle 3.30, un giovane di 25 anni percorrendo in auto via Mazzini a San Vittore Olona in direzione via Magenta ha prima urtato un cartello stradale poi due auto fino a finire contro lo spigolo di un muro. l’impatto ha fatto girare la macchina che ha urtato un portone di legno di una casa di corte. La corsa dell’auto è finita in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale di Legnano.