Rogo in un appartamento di via Campo dei Fiori. E’ successo intorno alle 19 di mercoledì 24 ottobre, quando è scoppiato un incendio al terzo piano di una palazzina. All’interno una signora e un bambino che sono riusciti ad uscire dall’appartamento. Sul posto Polizia Locale di Novate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica.

Guarda il video

Rogo in un appartamento: corto circuito

Le fiamme sembrano essere divampate per un corto circuito e in pochi minuti si sono moltiplicate. Per fortuna non sono riuscite a raggiungere i vicini rami di un albero del cortile, altrimenti la situazione sarebbe stata diversa.

I soccorsi

Gli abitanti dei sette piani della palazzina sono stati fatti scendere nel cortile per precauzione e un po’ alla volta sono rientrati nelle loro abitazioni. Cinque persone, tra cui gli abitanti dell’appartamento e le persone dell’appartamento di sopra e di sotto, sono state accompagnate nel palazzetto del parco Ghezzi, dove trascorreranno la notte in via precauzionale.