Rogo in una fattoria di Lainate nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme alte almeno cinque metri.

Rogo in una fattoria di Lainate: molti animali morti

Incendio doloso nei campi di via Don Sturzo a Lainate nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio. Molti mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate in una fattoria. Il rogo ha coinvolto anche le stalle con all’interno gli animali. Alcuni di questi si sono salvati ma per molti altri non c’è stato nulla da fare. L’incendio grazie al vento si è poi propagato anche nei campi adiacenti in direzione Caronno tra alberi, sterpaglia, legna, rotoballe di paglia e bancali. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze di prevenzione.