Rosate, bambino rischia di annegare alla piscina

Un bambino di 8 anni ha rischiato di annegare alla piscina comunale di Rosate: è stato salvato dal bagnino nel pomeriggio di oggi. Come riporta l'Ansa, i fatti si sono svolti alle 14: il bambino avrebbe accusato un malore dovuto a una congestione e ha perso i sensi in acqua. Il bagnino 34enne lo ha subito riportato sulla riva e ha praticato una manovra di rianimazione che ha consentito al bambino di riprendere a respirare. E' stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo, di vita all'ospedale San Paolo di Milano. Il bambino si trovava in piscina con il centro estivo parrocchiale.