Un centauro in ospedale.

Rotonda maledetta della Feren: ancora un incidente

Ancora un incidente alla rotonda maledetta di corso Europa all’altezza della concessionaria Feren. Sfortunato protagonista un motociclista che viaggiava verso Legnano che per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione. La dinamica del sinistro stradale è ancora da chiarire. Il centauro è caduto a terra. Sul posto un’ambulanza di Rho Soccorso e gli agenti della Polizia locale di Rho. Il giovane, non in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale dai volontari del 118.

