Incidente alla rotonda maledetta.

Rotonda maledetta, scontro auto-moto

Ennesimo incidente alla rotonda maledetta sul Sempione tra Rho, Lainate e Pogliano Milanese. In attesa che Anas si decida a effettuare i lavori (come pubblicato sul numero in edicola domani), questa sera altri momenti di paura. Intorno alle 21.15 un altro scontro, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Rho, ha avuto come sfortunato protagonista un motociclista di 60 anni trasportato d’urgenza in ospedale.

LE FOTO:

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza con i volontari della Misericordia di Arese. Sul posto, oltre che al 118, anche i militari di Rho e i vigili del fuoco di Rho. L’uomo, in sella alla sua moto, arrivava da Pogliano ed era diretto verso Rho: l’impatto poi con la vettura che usciva dallo stop del Viridea ed era diretta verso Lainate.

Nello stesso punto, due anni fa, era morto un giovane papà, anche lui in sella alla sua moto.

Torna alla home page di Settegiorni per le altre notizie