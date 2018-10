Rotonda maledetta ancora protagonista: un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa alla rotatoria di Corso Europa.

Rotonda maledetta ancora protagonista

La solita rotonda della Feren ritorna dunque a far parlare di se per la sua pericolosità. Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa. Sfortunato protagonista dell’ennesimo sinistro un motociclista che viaggiava in direzione di Legnano e si è scontrato con un’auto. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto carabinieri e vigili.

Uno degli ultimi incidenti ad agosto

Uno degli ultimi gravi incidenti si era verificato ad agosto. In attesa che Anas si decida a effettuare i lavori si erano vissuti altri momenti di paura. Intorno alle 21.15 un altro scontro ha avuto come sfortunato protagonista un motociclista di 60 anni trasportato d’urgenza in ospedale.