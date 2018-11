Una domenica movimentata quella del 4 novembre a Paderno Dugnano.

Rottweiler fuori controllo semina paura

Nel pomeriggio di domenica 4 novembre un rottweiler in libertà e fuori controllo ha seminato il panico per le via Calderara a Paderno Dugnano. Fortunatamente nelle vicinanze si trovava un brigadiere, vicino alla pensione. Il carabiniere ha avvicinato l’animale sfuggito al controllo dei padroni e con una delicata opera di convincimento è riuscito ad ammansirlo e tranquillizzarlo creando quindi una vera e propria empatia con il cane. Alcuni cittadini avevano però già allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno ricondotto l’animale nella villetta dove abitava.