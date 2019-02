Ruba bici all’interno di un cortile a Castano Primo: un agente della Squadra Volontari di Busto Arsizio, fuori servizio, rintraccia e ferma il ladro, un italiano residente a Buscate.

Ruba bici: cos’è successo

Un ladro si è introdotto in un cortile di un’abitazione di Castano Primo, approfittando dell’apertura del cancello dovuta all’entrata dell’auto di uno dei residenti. Appena entrato, l’uomo non ci ha pensato due volte: ha lasciato nel suo cortile la bici con la quale era arrivato – anch’essa poi è risultata rubata presso la stazione ferroviaria della città – e ne ha rubata un’altra. Un’azione che è stata subito notata da un altro residente, che ha dato l’allarme.

L’azione del poliziotto fuori servizio

L’agente del Comando bustocco, che in quel mentre si trovava fuori servizio, è stato subito informato di quello che era successo. Capendo di chi si poteva trattare grazie alla precisa descrizione del residente, si è recato a Buscate, dove ha fermato un italiano già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per sostanze stupefacenti e per reati specifici.

La denuncia

Una volta fermato il ladro, il poliziotto lo ha interrrogato. Sul momento, però l’uomo ha cercato di negare quanto accaduto, ma messo alle strette, alla fine, ha confermato il furto della bicicletta. Il ladro è stato così accompagnato dal poliziotto in Commissariato, dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso, poi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto in abitazione. La bicicletta rubata nel cortile di Castano, è stata infine restituita al legittimo proprietario.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE.