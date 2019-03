Ruba bicicletta agli orti, denunciato.

Il furto

Accade a Cornaredo, la passata settimana. Un uomo di 64 anni raggiunge come abitudine la zona degli orti comunali di via Colombo 86 a bordo della propria bicicletta. La lascia appoggiata al gabbiotto che funge da ricovero attrezzi e entra nel terreno ad occuparsi degli ortaggi.

La segnalazione

Poco dopo si accorge che la bicicletta, lasciata incustodita solo per pochi minuti, è già sparita. Il cornaredese decide dunque di segnalare il fatto al comando della Polizia locale con una telefonata.

Ruba bicicletta agli orti

La segnalazione viene diramata alla squadra di agenti. Sono passati solo pochi minuti dalla chiamata in comando, ma sulla provinciale 162 un vigile nota e ferma un 33enne che pedalava a bordo di una bici molto simile a quella rubata.

Denuncia

V.D., classe 1986, anche lui cornaredese, italiano, viene accompagnato nelle sale del comando della Polizia locale di Cornaredo. Qui, candidamente, spiega di aver notato la bici e aver pensato di prenderla per non dover camminare sino a casa. Un pensiero che al 32enne è valso una denuncia a piede libero per furto.