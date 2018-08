E’ un un 59enne di Rho ha agito all’Md di Pregnana Milanese: denunciato.

Prima la lite, poi il furto del coltello

Quando i carabinieri l’hanno bloccato si è giustificato dicendo che quel coltello l’aveva rubato per difendersi. L’uomo, 59 anni, di Rho, è stato fermato oggi dai militari della stazione di Arluno e portato in caserma. La lama l’aveva sottratta al supermercato Md di Pregnana Milanese, all’esterno del quale aveva poi lasciato l’arma.

L’uomo, nella sua versione dei fatti, ha raccontato che poco prima era nata una lite su un treno: un altro uomo era salito senza biglietto e si nascondeva, lui l’aveva segnalato al controllore. Il rhodense se l’era poi trovato davanti quale addetto alla vigilanza del supermercato: già prima di entrare, tra i due sarebbe nato un battibecco perchè il 59enne sarebbe stato accusato di averlo fatto scoprire. Così è entrato nel supermercato, ha acquistato della merce per dare da mangiare ai propria cani ma, arrivato nella zona delle casse, ha rivisto l’addetto alla vigilanza: sono scattati sguardi di sfida. Così ha lasciato la merce, è rientrato nel market dopo ha preso un coltellaccio, ha superato le casse andando a cercare l’altro uomo.

L’arrivo dei carabinieri

Intanto era partita la chiamata al 112, i militari sono arrivati sul posto: hanno messo la lama sotto sequestro e portati tutti in caserma per essere ascoltati. Nei prossimi giorni verranno sentiti altri testimoni per chiarire totalmente la vicenda fortunatamente finita senza che nessuno si facesse del male. Ora i carabinieri dovranno verificare se effettivamente i due si erano già incontrati, se hanno preso lo stesso treno e tutto quanto raccontato dall’uomo. Che è stato comunque denunciato per il suo gesto con il coltello.

