Ruba diversi oggetti al supermercato: arrestato

Sabato 18 maggio i Carabinieri di Castellanza hanno arrestato per furto aggravato un cittadino nordafricano, domiciliato in provincia di Como, disoccupato e pregiudicato. L’uomo, che si trovava nel centro commerciale Il Gigante, ha asportato generi alimentari, materiale per cancelleria ed alcuni elettrodomestici per un valore complessivo di 300 euro. Il malvivente avevano rimosso o danneggiato le placche antitaccheggio e nascosto la refurtiva sotto i vestiti. Il personale di servizio antitaccheggio, notando l’accaduto hanno subito informato le Forze dell’odine che, dopo l’immediato arriva, hanno fermato il ladro. Perquisita l’auto è stato travato al suo interno altro materiale di illecita provenienza rubato il giorno prima nello stesso supermercato. L’intera refurtiva è stata restituita.

