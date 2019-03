Ruba energia elettrica: fornitura gratis per il proprietario di un appartamento.

Alcuni condomini di un palazzo di Cassano Magnago hanno sporto denuncia ai Carabinieri perché si sono resi conto dell’improvviso aumento delle spese condominiali. I Carabinieri, dopo aver verificato l’accaduto insieme ai tecnici dell’azienda fornitrice del servizio, si sono resi conto che uno dei inquilini, un 40enne di Cairate, probabilmente dopo poche settimane dal suo arrivo nel condominio, aveva effettuato delle “modifiche” artigianali all’impianto di fornitura dell’energia elettrica dell’intero immobile tali da consentire, di fatto, la distribuzione gratuita di corrente in favore del proprio appartamento. L’uomo è stati quindi deferito in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica.