Ruba in un appartamento di Vedano Olona

Nella serata di ieri, mercoledì 27 febbraio 2019, i Carabinieri della Stazione di Malnate hanno arrestato in flagranza di reato, per furto in abitazione, un 21enne disoccupato, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine resosi responsabile del reato di furto in abitazione. In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattuglia ed a seguito di segnalazione telefonica al 112, sono intervenuti in via De Amicis a Vedano Olona, nell’abitazione di un pensionato. E’ in questo momento che il giovane è stato sorpreso, dopo aver rovistato nell’appartamento, mentre si stava impossessando di una bicicletta e di derrate alimentari, per un valore complessivo di circa 150 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita al proprietario. L’arrestato è stato poi portato nella casa circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.