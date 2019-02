La carta di credito era della nonnina del fidanzato

Spesi 10mila euro

Brutta sorpresa per una pensionata di Cornaredo che si è trovata con 10mila euro in meno sul conto corrente per le spese fatte dalla fidanzatina del nipote. Tutto ha avuto inizio giovedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando la donna si è presentata per fare denuncia alla stazione dei carabinieri di Cornaredo.

Gli accertamenti hanno portato a un Motel di Saronno

Dai primi accertamenti i militari hanno notato che, tra le tante transazioni effettuate, c’era anche una prenotazione presso un Motel di Saronno per la stessa serata. Ritenendo probabile che effettivamente qualcuno si sarebbe potuto realmente presentare presso la struttura i carabinieri si sono recati presso il Motel.

Identificati due giovani di Caronno Pertusella

Una volta giunti sul posto, i militari hanno effettivamente identificato due ragazzi, un 18enne ed una ragazza 17enne entrambi studenti di Caronno Pertusella, che stavano alloggiando presso la camera prenotata con la carta di credito della signora che aveva sporto denuncia ed una volta chiesto spiegazioni della situazione, la ragazza ha subito ammesso ai carabinieri di aver carpito i dati della carta di credito utilizzata dal nipote della denunciante, suo amico ed ignaro di tutto ciò che era accaduto, e di aver effettuato in prima persona tutte le transazioni disconosciute dalla proprietaria.

Diverse le spese fatte dalla fidanzata del nipote

Oltre alla prenotazione della stanza per la serata di San Valentino la ragazza, con la carta di credito della pensionata di Cornaredo ha acquistato un gran numero di capi di abbigliamento ed accessori griffati, la ragazza aveva anche effettuato delle transazioni finalizzate ad aumentare le visualizzazioni di alcune sue fotografie sui social networks.Al termine delle formalità, la ragazza ha anche consegnato ai carabinieri tutta la merce che aveva acquistato on-line tramite la carta di credito indebitamente utilizzata, materiale che è stato posto sotto sequestro. La ragazza è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria minorile in stato di libertà.