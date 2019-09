Nella giornata di ieri, giovedì 20 settembre, i Carabinieri della Stazione di Azzate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 50enne disoccupato del luogo, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Ruba un cellulare in un bar: denunciato

I militari dell’Arma, in seguito ad una segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti in un bar in Via Roma, per il furto di un telefono cellulare ai danni di un cliente dell’esercizio pubblico. Immediati accertamenti ed attività d’indagine hanno consentito di identificare il soggetto come l’ autore del reato e di recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario.