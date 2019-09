Romeno ruba un Nintendo Switch al Destriero di Vittuone e viene arrestato.

I fatti risalgono a sabato 21 settembre. Attorno a mezzogiorno, all’interno del centro commerciale “Il Destriero”, nel negozio Unieuro i Carabinieri della Stazione di Bareggio hanno arrestato in flagranza di reato N.C., nato in Romania nel 1996, domiciliato a Vigevano. Il giovane, disoccupato e con precedenti di polizia, si è reso responsabile del furto aggravato di una consolle Nintendo Switch. La refurtiva è stata restituita al negozio. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

