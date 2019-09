Clandestino ruba una bicicletta nel centro di Rho ma viene subito bloccato dalla Polizia locale.

Ruba una bici nel centro di Rho: subito bloccato dalla Polizia locale

Questa mattina, venerdì 20 settembre, una donna che stava comprando il pane in un negozio di via Madonna si è accorta che un ragazzo di colore le stava rubando la bicicletta regolarmente chiusa fuori dal negozio. Uscita ha subito allertato un agente della Polizia locale che stava passando nel centro. Pochi minuti dopo il clandestino è stato bloccato in via Meda. Per i suoi precedenti, spaccio e irregolarità nel nostro paese, è stato arrestato e accompagnato a San Vittore.

