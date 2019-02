Ruba una bici a Venegono Superiore per raggiungere i pusher del Pianbosco.

Preso in “quasi” fragranza di reato grazie ai clienti del bar mentre cercava di raggiungere i pusher che stazionano nei boschi del Parco Pineta. Nei guai un ventenne di Ispra, giunto a Venegono in cerca di sostanze stupefacenti, che poco prima aveva sottratto la bicicletta di un 84enne parcheggiata fuori dal panificio di piazza Monte Grappa. Un furto che non è passato inosservato ai clienti del vicino bar: uno di loro l’ha inseguito recuperando la bici, e subito hanno avvisato la Polizia locale. La volante si è subito messo alla sua ricerca trovandolo ai margini del Pianbosco. Fermato e identificato, si è scoperto che il ragazzo aveva anche alcuni precedenti penali. Restituita la bicicletta, su disposizione dell’autorità giudiziaria il ragazzo è stato denunciato a piede libero e rimesso in libertà.

Si spara per il controllo dello spaccio

Mercato in fermento

L’arrivo da Ispra di un cliente dei pusher è l’ennesima dimostrazione delle dimensioni del mercato dello spaccio nei boschi del Parco Pineta. Forse prezzi più convenienti o qualità migliore attirano clienti dai territori delle province di Como e Varese a caccia della loro dose. Una situazione più volte denunciata dai residenti del Pianbosco, e continuamente contrastata dalle operazioni interforze di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, che però faticano a estirpare il fenomeno. Solo martedì scorso era stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un altro cliente, trovato con alcuni grammi di hashish e cocaina, sorpreso all’uscita del bosco da un mezzo dei carabinieri di Olgiate Comasco e inseguito fin quasi al confine di Binago con Venegono, dove stava fuggendo in sella a una bici elettrica e acciuffato mentre cercava di far perdere le proprie tracce nel bosco dopo una colluttazione coi militari.

