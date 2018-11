Ruba una bicicletta al liceo Galilei di Legnano, ma il dirigente scolastico lo mette in fuga.

Ruba una bicicletta al liceo: l’antefatto

Una bicicletta rubata e un ladro messo in fuga dal preside. È quanto accaduto la mattina di giovedì al liceo Galilei di Legnano. Inizialmente un individuo, col volto coperto da un cappuccio, è riuscito a entrare nel cortile della scuola e a scappare con una bici. Il tutto sotto l’obiettivo delle telecamere di videosorveglianza. Un assistente scolastico, testimone del furto, ha cercato di intervenire, ma il malvivente è riuscito a fuggire.

Ruba una bicicletta, ma non fa i conti con il preside

Poco dopo il primo furto, un altro uomo, stavolta con in testa un cappello da pescatore, ha cercato di rubare un’altra bicicletta, ma questa volta il tentativo non è andato a buon fine. Il ladro è infatti stato rincorso dal dirigente scolastico Marcello Betton e dall’ex custode Giovanni Lo Verso, ma è riuscito a scappare. Il preside ha così chiamato la Polizia di Stato, che ha fatto scattare le indagini. Sono numerosi i furti di bici avvenuti nel liceo in questo ultimo periodo. Si tratta di un fenomeno che la scuola vuole arginare e combattere anche attraverso telecamere più sofisticate.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE