Ruba una Ferrari e la parcheggia sotto casa: denunciato il rapinatore. E’ accaduto nel quartiere milanese di Baggio. L’auto sarà restituita al proprietario.

Ruba Ferrari e la parcheggia sotto casa: denunciato il rapinatore

Ha truffato il proprietario, chiedendogli un appuntamento per vedere l’auto di lusso in vendita, una Ferrari. Poi al momento di siglare l’accordo ha tirato fuori una pistola e l’ha puntata contro il proprietario. È salito in macchina ed è scappato.

Ma non è stato molto furbo: è tornato a casa, nel quartiere milanese di Baggio, al volante della rossa che ha parcheggiato proprio sotto casa.

La supercar ha destato non pochi sospetti. E per il rapinatore è andata a finire male…

Leggi di più su GiornaledeiNavigli.it