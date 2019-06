Ruba uno scooter all’interno di un cortile: in manette un giovane già noto alle Forze dell’ordine.

Questa mattina, giovedì 13 giugno, i Carabinieri di Tradate hanno arrestato un 26enne per furto aggravato. Intorno alle 6 infatti una pattuglia, durante un servizio di controllo, ha sorpreso il giovane, già noto alle Forze dell’ordine, mentre spingeva a piedi uno scooter in via Mameli. I militari, riconoscendo il soggetto, si sono insospettiti e hanno deciso di bloccarlo prima che tentasse la fuga. Dopo una serie di controlli i carabinieri hanno trovato il proprietario del mezzo che non si era accorto del furto. Dichiarato in arresto, il 26enne è stato portato prima in caserma poi davanti al giudice del Tribunale di Varese che lo ha giudicato per direttissima.