Ruba whisky all’Esselunga ma non riesce a farla franca.

Ruba whisky al supermercato

Probabilmente aveva in mente una mega festa con gli amici… E’ per questo che quando è entrato all’Esselunga di Rho si è subito diretto verso il reparto dei superalcolici. Qui, ha preso dagli scaffali cinque bottiglie di whisky. Peccato per lui che l’uomo, un 25enne romeno residente a Torino, pregiudicato per reati contro il patrimonio, non sia riuscito ad andarsene indisturbato come aveva progettato.

Fermato dalla guardia giurata, finisce in manette

Il giovane infatti è uscito dal supermercato senza pagare, ma è stato subito fermato dalla guardia giurata del centro. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Rho che lo hanno tratto in arresto.

