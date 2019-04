Rubano al ristorante carne arredi: ieri, lunedì 1 aprile, alle 12 a Lozza, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Varese hanno arrestato nella flagranza di reato di furto aggravato un 49enne italiano, pregiudicato per reati specifici, disoccupato, e un 20enne cubano, regolare sul territorio nazionale, disoccupato.

Rubano al ristorante “Il Ponte di Vedano”: beccati

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno notato un ampio foro praticato nel muro dell’esercizio commerciale e avvicinatisi per verificare la situazione, hanno sorpreso i due uomini mentre uscivano dai locali con generi alimentari, arredi e merce varia, per un valore complessivo di oltre duemila euro. Sul posto i militari hanno trovato e sequestrato anche numerosi attrezzi da scasso, utilizzati per forzare le grandi celle frigorifere del ristorante, da cui i due malfattori avevano sottratto una notevole quantità di carne.

Rubano al ristorante: gli arresti

La perquisizione nei confronti del 49enne italiano ha permesso di rinvenire altri generi alimentari, alcolici, arredi e suppellettili, probabilmente trafugati in precedenza dallo stesso esercizio commerciale, oltre a 10 quintali di rame ed ottone. Il soggetto è stato pertanto denunciato anche per ricettazione. Tutta la refurtiva è stata sequestrata. I due ladri sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa di essere condotti davanti all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida, prevista per martedì mattina.

