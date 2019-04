Denunciati due Rom che vivono nel campo nomadi di Baranzate

Furto per un valore complessivo di 200 euro

Erano entrati nel supermercato come normali clienti, spingendo il passeggino con sopra la loro bimba di tre anni. Passeggino nel quale hanno poi iniziato a nascondere una ventina di scatole di tonno pregiato e altra merce per un valore complessivo di circa 200 euro. Il loro piano era quello di passare le casse e poi fuggire ma dei loro movimenti si è accorto il personale della sicurezza. E’ quanto successo nei giorni scorsi al «Gigante» di via Magenta a Canegrate. Erano circa le 14. L’addetto alla security aveva infatti notato qui due tizi che armeggiavano intorno al passeggino della bimba. Lui ad aver allertato il 112.

Polizia e carabinieri sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno bloccato prima la donna col passeggino, poi anche il marito. Pochi istanti dopo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Nel passeggino sono state rinvenute le confezioni di tonno: come detto di marche pregiate. Altra merce non è stata rinvenuta molto probabilmente perchè, prima di essere fermati, i due sono riusciti a liberarsene durante il tragitto.

Denunciati marito e moglie che vivono al campo Rom di Baranzate

Marito e moglie, entrambi rumeni, 40enni e residenti nel campo rom di Baranzate, sono stati denunciati a piede libero per furto. Ancora una volta ha funzionato alla perfezione la tempestiva comunicazione da parte del personale della sicurezza che ha permesso così di bloccare i due tizi.