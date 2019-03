Rubano un trattore nell’azienda agricola senza lasciare tracce… o quasi. La “denuncia” arriva dalla Cascina Celestina, di Magenta. Una piccola realtà avviata, dove si allevano vacche da latte e dove è stata fatta, lunedì 18 marzo, un’amara sorpresa.

Rubano un trattore nell’azienda agricola

“Un deutz agratron 105 cavalli del 2000 è stato rubato la notte tra il 17 e il 18 marzo 2019 – racconta uno degli allevatori -. Noi non abbiamo sentito nulla, probabilmente hanno agito durante il temporale. Abbiamo però trovato tracce di pneumatici attraverso dei campi vicini alla nostra cascina, nei pressi di una strada sterrata che porta a Santo Stefano”.

Balordi in fuga

L’ipotesi è che i ladri abbiano “tagliato” per un terreno dalla parte opposta alla strada sterrata per poi entrare in strada Ossona, visto che è è in quella direzione che portano le tracce. Un brutto colpo per chi ogni giorno si prodiga nel duro lavoro agricolo con passione e dedizione.