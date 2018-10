Rubata la zucca dall’orto didattico a Nerviano.

Rubata la zucca coltivata dai bimbi delle scuole

I bimbi la chiamavano “zucca con la barba” per come appariva. Ma dei ladri senza cuore se la sono portata via. Forse per Halloween? E’ quanto successo nell’orto didattico di Garbatola, dove svolge la sua attività l’associazione “Ortografia urbana” da anni impegnata nel far riscoprire la bellezza dell’agricoltura coinvolgendo anche le scuole.



L’amarezza degli organizzatori

“La zucca è stata rubata ed è Wanted ossia ricercata – commentano dall’associazione -. Chi pensa di essere furbo e di vantarsi con gli amici, deve invece sapere che è una povera persona perchè ha fatto un danno triplo: agli studenti della scuola che, dopo aver trapiantato la piantina, averla irrigata nel periodo estivo, non hanno potuto raccogliere i sui frutti; alle persone che, attraverso la ‘Raccolta alimentare orto Garbatola’ possono consumare verdura fresca anche se hanno momentaneamente qualche difficoltà economica; e poi alle persone che vengono aiutate attraverso la vendita delle zucche e della marmellata di zucca il cui ricavato, ad esempio, nel 2017 è andato a una cooperativa agricola di Castelluccio di Norcia ancora in difficoltà dopo il terremoto. E, non ultimo, il danno è stato fatto a noi volontari che gestiscono l’orto didattico per 12 mesi l’anno. L’augurio a chi ha prelevato la zucca con la barba è che qualche pelo gli vada di traverso…”.

