Rubate moto per un valore di 50mila euro: ritrovate in un campo nomadi: nascoste in un capannone.

Nella notte del 3 luglio alcuni malviventi avevano rubato diverse moto alla concessionaria “Ducati Service” di Castellanza per un valore di 50mila euro. Le due ruote sottratte, una Ducati Panigale V4 Red 2018, una Ducati Panigale V4 Red 2019 e una Ducati Panigale 1199, si trovava nello stabilimento perché in attesa di riparazioni. Nelle scorse ore i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio sono riusciti a ritrovarle tutti. Rintracciando l’antifurto satellitare dei mezzi sono riusciti a individuare l’area dove erano state nascoste. Dopo un’attenta ricerca i militari sono giunti in un terreno occupato da famiglie “sinti”. In un capannone erano nascoste le auto rubate. Il titolare del capannone, un appartenente alla famiglia Hudorovic, un 35enne disoccupato e pregiudicato, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione. I motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.