Rubato il furgone dell’associazione di volontariato cornaredese Operazione Mato Grosso.

Rubato il furgone, l’appello

Il mezzo, che era parcheggiato nel deposito di via dei Mille, è sparito nella notte tra sabato 30 novembre e domenica primo dicembre. Con il mezzo anche molti attrezzi da giardino, tra i quali decespugliatori, rasaerbe e motoseghe utilizzati dall’associazione per le proprie attività. Si tratta di un autocarro Iveco aperto con sponde gialle e viola e con la scritta Omg davanti, targato BM706TH. Chi dovesse vederlo in giro è pregato di rivolgersi ai carabinieri. Il gruppo, che da anni è attivo nel sostegno delle popolazioni del Sud America (e in special modo del Perù e della Bolivia), ha lanciato un appello sui social.

