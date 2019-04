Rubava dalle tombe del cimitero di Legnano, bloccato e denunciato dalla Polizia locale.

Rubava dalle tombe, preso

La Polizia locale ha agito con tempestività, avendo raccolto anche le importanti segnalazioni arrivate dai cittadini. E’ così che nel pomeriggio del 23 aprile 2019 gli agenti hanno seguito e bloccato una persona sospetta che stava cercando di allontanarsi dal Cimitero Monumentale. Quando è stato fermato, aveva con sè una decina di monili tra statuette, portalumi e vasi in rame che teneva nascosti in una borsa. Oggetti dal valore economico non alto ma altissimo dal punto di vista affettivo da parte dei parenti dei defunti dalle cui tombe erano infatti stati presi. E lui, italiano di 50 anni, ha ammesso di aver sottratto quel materiale dalle tombe per trarne profitto. E’ scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per furto, con l’aggravante di aver sottratto beni esposti alla pubblica fede. Il comando di Polizia locale prosegue negli accertamenti per restituire ai legittimi proprietari il bottino del ladro. L’intervento degli agenti è rientrato in un servizio di prevenzione di furti nei cimiteri anche in seguito, come detto, a segnalazioni arrivati dai cittadini.

Il commento dell’assessore

“Ancora una volta – afferma l’assessore alla Sicurezza Maira Cacucci – è stata importante la collaborazione dei cittadini oltre che, nel caso specifico, dei servizi cimiteriali”.

