La presentazione del Palio di Rho in piazza San Vittore

Quattro le contrade partecipanti

Tutto è pronto per la presentazione del vetiquattresimo Palio di Rho, organizzato, come sempre, dall’associazione «ll Palio delle Contrade». L’appuntamento è per Sabato 28 Settembre in Pizza San Vittore, dove ci si tufferà nel magico ambiente medievale; saranno presenti alla Santa Messa delle 18:30 le 4 contrade che parteciperanno al Palio 2019: Cantun Giò, Pomè, Porta Ronca (gradito ritorno) e Mazzo la detentrice del Palio 2018. Alla fine della Santa Messa il Prevosto Gianluigi Frova consegnerà ad ogni capitano di contrada la “croce pettorale”, incoronerà le castellane con la corona d’oro, e porgerà aio Priori il mantello di ordinanza. Ogni reggenza giurerà fedeltà ai colori della propria contrada, questo momento segna l’inizio ufficiale del Palio di Rho.

La storica sfilata e la consegna del Palio, domenica 13 ottobre

Ricordiamo che la sfilata storica sarò Domenica 13 Ottobre con partenza da Piazza Visconti alle 15:30, percorrerà piazza San Vittore,via Madonna,corso Europa, per arrivare a parco Sandro Pertini (zona vigili del fuoco) verso le 16. Novità di quest’anno saranno la patertecipazione della «Gualdana del Serpio» e «Falconeria Maestra» , che con le loro esibizione manterranno vivo l’ambiente Medievale