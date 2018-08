Discarica in un edifico di via Carso.

Immobile sotto sequestro, era una discarica

Era di fatto una discarica. E’ per questo che venerdì 24 agosto lo stabile di via Carso è stato messo sotto sequestro da parte del sostituto procuratore del Tribunale di Busto Arsizio. Il motivo? Sarebbero stati stoccati rifiuti in grande quantità e di tipologia eterogenea senza la prescritta autorizzazione.



Il commento del sindaco

“Vi è il fondato motivo di ritenere che nel suddetto immobile sia stata realizzata una discarica non autorizzata e, quindi, si possono rinvenire rifiuti di diverse tipologie – afferma il primo cittadino Walter Cecchin -. Al sopralluogo erano presenti, oltre che al nostro comando di Polizia locale, anche carabinieri, vigili del fuoco e Arpa e chi ha in affitto lo stabile. Questa vicenda, che ormai da mesi interessa il nostro territorio e i cittadini, mi auguro che a breve venga risolta obbligando i diretti responsabili a procedere allo sgombero di tutto il materiale esterno e interno allo stabile. A questo punto non ci rimane che aspettare che il sostituto procuratore si pronunci. Ringrazio il comando della Polizia locale per il lavoro fin qui svolto a nome di tutta la cittadinanza”.

