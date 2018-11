Cocaina in auto e in casa, arrestato dai carabinieri.

Era a bordo della sua auto quando i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore lo hanno fermato e poi arrestato. Il giovane, 22 anni, italiano, dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo la sera di domenica 18 novembre. Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato la vettura con a bordo il ragazzo. Che è sembrato particolarmente sospetto e preoccupato.

Da qui la perquisizione. Addosso aveva 6 involucri di cocaina per un peso di circa 10 grammi.

Altro stupefacente nell’abitazione

I carabinieri sono poi andati a dare un’occhiata nella casa del giovane. Sono spuntati fuori, e messi sotto sequestro, altri 80 grammi sempre di cocaina, ma anche una dose di hashish, circa 500 euro molto probabilmente provento dell’attività di spaccio e tutto l’occorrente per confezionare lo stupefacente.

Il 22enne è stato tratto in arresto, stamattina è stato condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.

