Sabato sera tra liti e aggressioni: ecco tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio.

Sabato sera con liti e aggressioni

Un’aggressione si è verificata a Bareggio, in via Novare, intorno alle 22.40. Sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e sul posto è giunta, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano. Coinvolto un uomo di 47 anni, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta.

Rissa anche a Rho, in piazza Libertà, poco dopo le 23.30. Sono stati allertati sia i carabinieri della Compagnia di Rho, sia il Commissariato cittadino. Sul posto, in codice giallo un’ambulanza del Rho Soccorso. A essere coinvolto un uomo di 33 anni, che non è stato trasportato in ospedale.

Era circa mezzanotte e mezza quando a Olgiate Olona sono intervenuti, in codice giallo, i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio e i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per un’aggressione in piazza Santo Stefano ai danni di una ragazza di 19 anni. Per fortuna la giovane non sarebbe sembrata grave, tanto che non è stata trasportata in ospedale.

Aggressione anche a Saronno, in via Gaudenzio Ferrari, sempre poco dopo la mezzanotte e mezza. Questa volta, a essere coinvolta, una ragazzina di 16 anni. Sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno e, in città, è arrivata un’ambulanza. La giovane per fortuna non è risultata grave ed è stata portata all’ospedale cittadino in codice verde.

Anche Abbiategrasso è stata scenario di un’aggressione poco prima delle due di notte. In via Negri sono giunti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e la Croce Azzurra cittadina in codice giallo. Coinvolto un ragazzo di 15 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Due interventi pure a Tradate e Olgiate Olona

Poco prima dell’1 di notte, a Tradate, sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno e, in via Monte Nevoso, sono giunte due ambulane in codice giallo perché un uomo di 52 anni avrebbe ingerito sostanze pericolose. Il 52enne è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Tradate.

Ad Olgiate Olona, invece, i soccorritori sono stati impegnati con un’intossicazione etilica di un ragazzo di 24 anni. Allertati sia i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, sia la Croce Rossa di Busto Arsizio, arrivata sul posto in codice rosso con un’automedica. Il giovane è stato portato poi all’ospedale cittadino in codice giallo.