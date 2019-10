E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. La notte precedente ignoti hanno tentato un colpo anche alla sala slot di Uboldo.

Sala slot, via i contenitori con le monete

A segno un nuovo colpo alla sala slot di via Cesare Battisti. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. I malviventi sono entrati in azione alla chiusura del locale, verso le 4. Hanno scardinato la serratura della porta d’ingresso e una volta hanno puntato alle macchinette. Una volta dentro ne hanno forzati cinque portando via i contenitori con le monetine.

In corso le indagini dei carabinieri

Tutto in pochi istanti, perché una volta scattato il sistema d’allarme sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri, ma dei ladri non c’era più traccia. I militari hanno avviato subito le indagini. Poche ore dopo il colpo sono state rinvenute delle cassettine che erano state abbandonate nell’area boschiva che si trova alle porte di Vedano Olona. A fine marzo sempre la stessa sala giochi era già stata presa di mira. La notte precedente ignoti avevano tentato un colpo anche alla sala slot di Uboldo.