Salice di via Milano a Legnano abbattuto dalle raffiche di vento, era amato da tantissimi cittadini. Il VIDEO poco prima che cadesse.

Salice di via Milano, addio a un pezzo di storia

Lo spaventoso vento che si è abbattuto anche sulla città Legnano, si è portato via un pezzo della comunità: le raffiche hanno infatti sradicato l’enorme e amatissimo salice piangente di via Milano, a due passi da Piazza Carroccio.

E’ quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 25 marzo 2019. Poco prima, intorno alle 20, una legnanese di passaggio e molto affezionata a quell’albero era passata di lì filmando la sua pianta preferita (vedi video in alto). Mai avrebbe immaginato che, neanche un’ora più tardi, quello storico e imponente salice sarebbe caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. L’albero è stato messo in sicurezza.

La foto dell’albero poco prima del crollo:



L’albero sradicato dal vento:

Gli altri danni in città

Un abete, sempre a causa del vento, è finito nella zona dell’ingresso dell’Istituto Toscanini: per ora la scuola è inagibile. Numerosi i rami caduti in diverse parti della città. Un albero è caduto anche in via Novara, vicino alla piattaforma ecologica di Amga, un altro su viale Cadorna e un altro ancora in via Pasubio. Pezzi di tetto sono finiti a terra da un edificio tra le vie Venezia e Venegoni così come a Mazzafame. Rami a terra in via Giusti. Un albero è caduto anche all’interno dello stadio Mari.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE