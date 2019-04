Il commento del consigliere regionale della Lega Simone Giudici

Stamattina il taglio del nastro

“Il Salone del Mobile inaugurato stamattina rappresenta da sempre uno degli appuntamenti di maggior rilievo, una vetrina capace di donare lustro ad un comparto dove la nostra Lombardia rappresenta davvero un’eccellenza di livello mondiale.” Questo il commento del consigliere regionale leghista Simone Giudici circa l’avvio dell’importante manifestazione ospitata dalla Fiera di Rho.

Il Comune non ha sfruttato questa opportunità

“Come rhodense – prosegue Simone Giudici – sono certamente soddisfatto che proprio la struttura fieristica del nostro Comune abbia l’importante compito di ospitare una manifestazione di questo livello. Il comparto in Lombardia infatti, con i suoi oltre 28 mila addetti, ha il vanto di essere il quinto in Europa come valori delle esportazioni; la nostra Regione, al netto del resto d’Italia, si lascia alle spalle interi Stati, come Olanda, Francia e Spagna. Resta il rammarico di come, nonostante sia proprio la Fiera di Rho ad ospitare il Salone del Mobile, il nostro Comune non abbia mai saputo sfruttare al meglio questa enorme opportunità, a differenza di quanto fanno le città di Milano e Monza”.

Nessun evento organizzato in città

“Analogamente a quanto avvenuto in passato con Expo – conclude il consigliere regionale rhodense -, non è stato infatti organizzato alcun evento significativo e nessun Fuorisalone, mancanza che denota scarsa lungimiranza e ben poca capacità organizzativa da parte della nostra amministrazione.”