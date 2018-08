Era evaso dai domiciliari comminatigli per stalking e lesioni verso una donna, fermato dai carabinieri mentre aggrediva la madre a Parabiago.

Evaso dai domiciliari, entrerà in carcere

Non la passerà liscia il 40enne di San Giorgio su Legnano evaso dai domiciliari nei giorni scorsi. Dopo esser stato sorpreso dai carabinieri a Parabiago mentre aggrediva la madre, era stato denunciato. Insieme all’atto, i carabinieri avevano chiesto la revisione della misura domiciliare, evidentemente non sufficiente a “tenerlo a bada”. Una misura dovuta a stalking e lesioni, reati commessi nei confronti di una donna. La relazione dei militari e le informazioni raccolte sono state consegnate al Magistrato di Sorveglianza di Varese che le ha ritenute valide.

Troppo pericoloso

I carabinieri si sono dunque presentati ieri a casa sua per notificargli il provvedimento di trasferimento al carcere di Busto Arsizio. L’uomo ha reagito violentemente, lanciando alcuni oggetti in preda all’ira (non contro i militari). Gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e una volta tranquillizzato lo hanno trasportato via.