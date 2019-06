Impatto violento tra l’auto e la moto guidata dal ragazzo di 32 anni

L’incidente mortale sulla Provinciale 30 a Zelo Surrigone

Un incidente auto moto sulla strada Provinciale 30 a Zelo Surrigone di Vermezzo è costato la vita questa mattina, domenica 16 giugno, a un ragazzo di 32 anni. Erano da poco passate le 6.25 quando il giovane, in sella alla sua moto, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, si è scontrato con un’auto.

Sul posto ambulanze e elisoccorso

Un impatto violento quello tra l’auto e la moto che ha scaraventato il giovane a terra. Scattato l’allarme, dopo pochi minuti sulla strada Provinciale 30 sono arrivati i volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso e il personale medico dell’elisoccorso alzatosi in volo dall’ospedale milanese di Niguada. Purtroppo, nonostante il tentativo di rianimare il 32enne per lui non c’è stato nulla da fare.

In ospedale una ragazza di 28 anni

I soccorritori della Croce Azzurra di Abbiategrasso hanno, invece, trasportato in ospedale, in codice verde una ragazza di 28 anni. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti