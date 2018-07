Questa mattina saranno celebrati i funerali del medico.

Saronno e Lazzate in lutto

Saranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa Prepositurale di San Pietro e Paolo a Saronno i funerali del dottor Attilio Ollà, spirato giovedì a Lazzate circondato dall’affetto dei suoi cari. Il medico, momto conosciuto in città, si è spento dopo aver lottato a lungo contro la malattia, tuttavia ha lavorato fino a quando gli è stato possibile. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in città dove era molto apprezzato e stimato, tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi pazienti e molti anche i ringraziamenti per la grande professionalità e la disponibilità che ha sempre dimostrato nei confronti di chi aveva bisogno. La famiglia ha chiesto che invece dei fiori si facciamo donazioni all’Airc.