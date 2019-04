Gravissimo incidente stradale in viale Lombardia

Un gravissimo incidente stradale è appena avvenuto a Saronno in via Lombardia. Un ragazzo di 32 anni per cause ancora al vaglio della Polizia locale è stato investito da un’auto di grossa cilindrata. Il giovane con la testa ha rotto il parabbrezza dell’auto. Sul posto oltre ai volontari della Croce Azzurra di Caronno è arrivato anche l’elisoccorso da Borgosesia. Il giovane è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito in ospedale in prognosi riservata.