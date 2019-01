Un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita in casa sua domenica 13 gennaio 2019.

72enne di Saronno trovato senza vita in casa

Da due giorni non dava notizie di sé un uomo di 72 anni residente a Saronno. Il pensionato non rispondeva al citofono e neppure al telefono, perciò è scattata la segnalazione da parte dei vicini di casa alle Forze dell’ordine. Domenica pomeriggio hanno quindi chiamato i Carabinieri che hanno inviato una pattuglia in via Stoppani. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e un’ambulanza. I pompieri, visto che l’uomo non rispondeva, hanno aperto la porta e trovato il 72enne in casa ormai privo di vita. Secondo quando ricostruito si è trattato di un gesto volontario, l’uomo era seguito dai servizi sociali e da tempo aveva problemi di depressione. La notizia ha subito fatto il giro del quartiere.

