Un caso di scabbia è stato riscontrato all’asilo di via Gallina a Bareggio. Il personale sanitario dell’Ats si è attivato secondo le specifiche procedure e ha fatto sapere che l’attività didattica può proseguire regolarmente senza rischi per i bambini.

Scabbia all’asilo, parla il sindaco

“Sono in contatto costante col dirigente scolastico, che ringrazio per la collaborazione nella gestione della situazione – ha detto il sindaco Linda Colombo –. A scopo precauzionale, si è già proceduto a disinfettare i lettini e ad attuare tutte le precauzioni del caso. Come ha evidenziato l’Ats, ripeto, non ci sono motivi per non mandare i bambini a scuola perché la situazione è sicura e sotto controllo. Invito pertanto i genitori a seguire le direttive di Ats. L’Amministrazione comunale, comunque, rimane a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento”.