Scabbia all’Itis Riva: è stata una mattinata agitata quella di oggi, martedì 16 aprile, all’ingresso dell’Istituto superiore Itis Riva di Saronno, dove alcuni studenti si sono rifiutati di entrare dopo essere venuti a conoscenza di un caso di scabbia diagnosticato negli scorsi giorni.

Scabbia all’Itis Riva: gli studenti vogliono rassicurazioni

Dopo il caso di scabbia diagnosticato all’interno dell’Istituto, un folto gruppo di studenti ha preferito non entrare a scuola, chiedendo, attraverso i suoi rappresentanti, maggiori rassicurazioni e contattando direttamente l’Asl e i Carabinieri. Dopo l’intervento dei vertici scolastici, che hanno rassicurato sulla non pericolosità degli ambienti scolastici, alcuni ragazzi sono entrati, mentre la maggior parte ha preferito rimanere all’esterno dell’istituto.

Scabbia all’Itis Riva: il commento della scuola

“Si comunica a tutte le famiglie che nella giornata odierna, in modo del tutto autonomo e pretestuoso, buona parte degli studenti non è entrata regolarmente a scuola adducendo il motivo di un caso di scabbia avvenuto durante i corsi pomeridiani al Centro Eda (Educazione degli Adulti) incardinato presso la nostra struttura. La segnalazione è arrivata nella giornata di ieri dall’ATS (ex Asl), che ha nel contempo comunicato che non vi è alcun pericolo per gli studenti dei corsi diurni e serali, visto che l’utenza coinvolta è diversa. Le lezioni, per gli studenti che hanno deciso di entrare questa mattina, si sono svolte regolarmente, come regolarmente si svolgeranno nella giornata di domani”, ha fatto sapere il vicepreside Luca Lazzari.

