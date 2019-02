Scappa a Corsico da Lomazzo per sfuggire alla cattura: trovato e arrestato. A riportare la notizia è Giornaledeinavigli.it.

Scappa a Corsico da Lomazzo per sfuggire alla cattura: trovato e arrestato

Su di lui, un marocchino di 35 anni, pendeva un’esecuzione di custodia cautelare in carcere, emessa a fine novembre dal Tribunale di Como. L’accusa era di detenzione ai fini di spaccio, reato commesso a Lomazzo ad aprile e maggio del 2018.

Trovato dai carabinieri di Corsico

Ma lui non si era mai fatto trovare ed era scappato in direzione Corsico, da qualche amico che gli forniva protezione e un posto sicuro dove nascondersi. A trovarlo, ci hanno pensato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Corsico: mentre erano impegnati nel servizio perlustrativo del territorio, sono riusciti a rintracciare l’uomo che si trovava dentro il bar di via IV novembre. I militari lo hanno subito arrestato e portato direttamente al carcere di San Vittore a Milano.