Scassina sette camion e due macchine per rubare la merce trasportata. Arrestato 21enne di Abbiategrasso per tentato furto aggravato e resistenza a p.u.

Scassina sette camion e due macchine

Tratto in arresto in flagranza di reato, per tentato furto aggravato e resistenza a p.u. Si tratta di R. E., italiano del 1997, residente Abbiategrasso, celibe, nullafacente, titolare precedenti di polizia, poiché, in concorso con terzi rimasti ignoti, scassinava 7 camion e 2 autoveicoli ivi parcheggiati al fine di appropriarsi della merce trasportata.

Operazione dell’Aliquota Radiomobile

L’operazione è stata effettuata il 30 dicembre, alle 18:30, in Lacchiarella, presso il Centro Logistico Internazionale S.R.L., dai militari dell’Aliquota Radiomobile. Nel corso delle operazioni, inoltre, il malvivente, nel tentativo di darsi alla fuga, ha aggredito un militare arrecandogli lievi ferite. Lo stesso ha riprovato a fuggire anche il giorno del processo per direttissima all’interno del Tribunale di Pavia. L’autorità giudiziaria ha disposto il carcere.